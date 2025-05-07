İstanbul Silivri açıklarında 23 Nisan'da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki deprem sadece bölgede değil tüm Türkiye'de panik yarattı.

Bu depremin ardından çok sayıda artşı şok yaşanırken, Marmara Denizi'ndeki depremler sürüyor.

Kandilli Rasathanesi'ne göre; saat 08.07'de Marmara Denizi'nde bir deprem meydana geldi. 12,4 kilometre derinlikteki depremin büyüklüğü ise 3,1 olarak açıklandı.