Az önce deprem mi oldu? Marmara sabaha karşı sallandı (Son Depremler Listesi 8 Haziran Pazar, Kandilli, AFAD)
Marmara Denizi'nde sabaha karşı bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'ne göre; saat 05:48’de gerçekleşen depremin merkez üssü Silivri. Silivri depreminin büyüklüğü 3.1. (Kandilli, AFAD son depremler 8 Haziran Pazar)
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Türkiye Ege Denizi'nde yaşanan depremlere dikkat kesilmişken, Marmara da sallandı.
Marmara Denizi'nde bugün (8 Haziran Pazar) sabaha karşı bir deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, saat 05.48'de gerçekleşen depremin merkez üssünün Silivri, büyüklüğünün ise 3,1 olduğunu açıkladı.
AFAD da depremin büyüklüğü 3,1 olarak verdi.