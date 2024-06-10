Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bugün Türkiye'ye gelecek
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine bugün Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra güncel, bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülüyor.
Haber Merkezi
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İletişim Başkanlığından Aliyev'in ziyaretine ilişkin açıklama yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetine icabetle, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in, bugün ülkemize çalışma ziyareti gerçekleştireceği kaydedilen açıklamada, "Ankara’da icra edilecek görüşmelerde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır" ifadesi kullanıldı.