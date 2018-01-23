23 Ocak 2018

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azez'de 3 bin kişi kapasiteli 500 çadır kurulduğunu belirterek "Gelenlerin gıda, ısınma, hijyen gibi temel ihtiyaçlarını da bu kamplarda karşılıyoruz. Bize ihtiyacı olanların her zaman yanında olacağız." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Twitter mesajında, Suriye'ye yönelik insani yardım faaliyetlerine durmaksızın devam edildiğini belirtti.

Türkiye'nin 3,5 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptığını, 21 kampta 235 bin kişiye barınma imkanı sağlandığını hatırlatan Çavuşoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"Zeytin Dalı Harekatı'ndan önce İdlib'te 700 çadırlık iki kamp kurduk. Şimdi Azez'de 3 bin kişi kapasiteli 500 çadır kuruyoruz. Gelenlerin gıda, ısınma, hijyen gibi temel ihtiyaçlarını da bu kamplarda karşılıyoruz. Bize ihtiyacı olanların her zaman yanında olacağız."

Kaynak: AA