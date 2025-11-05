Son dakika: Aziz İhsan Aktaş iddianamesi kabul edildi!

Kamuoyunda 'Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü' dosyası olarak bilinen iddianame, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Mahkemenin onayıyla birlikte dava resmen açılırken, 40’ı tutuklu toplam 200 kişi aynı mahkemede yargılanacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 20 Ekim’de tamamladığı soruşturma kapsamında hazırladığı 578 sayfalık iddianameyi mahkemeye sunmuştu. Mahkemenin kabul kararının ardından, duruşma tarihinin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.

Birçok üst düzey isme ağır suçlamalar

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sanıklara 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'örgüte üye olma', 'rüşvet alma ve verme', 'ihaleye fesat karıştırma', 'resmi belgede sahtecilik', 'dolandırıcılık' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' gibi çok sayıda suçlama yöneltildi.

İstenen cezalar

İddianamede, davanın ana sanığı Aziz İhsan Aktaş hakkında 9 ayrı suçtan toplam 704 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Görevlerinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat için 415 yıla kadar, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara için 18 yıla kadar, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için 9 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ayrıca görevlerinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Ayda için de 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.