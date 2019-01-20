Aziz Kocaoğlu neden aday olduğunu açıkladı

20 Ocak 2019

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Tarihi Asansör'de düzenlediği basın toplantısında aday adaylığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

1 Ekim tarihinde aday olmayacağını açıkladığını anımsatan Kocaoğlu, "27 Kasım'da da Nihat Zeybekci'nin adaylığı kesinleşti. Bugün iki aya yakın bir süredir Nihat bey sahada ama bizde daha ilçe başkanları ve büyükşehir belediye başkan adayı belli değil. Bu bir dezavantaj. Rakibin durumuna göre tarihi belirlemekte büyük bir fayda var" dedi.

Genel başkan adaylığı ve milletvekilliğini düşünmediğini ifade eden Kocaoğlu, şöyle konuştu: "71 yaşını sürdürüyorum. Benim İzmir'e karşı borcum var. İzmir'de en uzun belediye başkanlığı yapan kişiyim. Bu kadar problem olmasıydı aday olmayacaktım. Partimin en fazla oy aldığı yerlerden birinde ilçelerde büyük sıkıntı yaşayacağımız atmosferi gördüğüm için aday adayı olma kararı aldım. En önemlisi de ben bu kentte yaşayacağım. Bu kentte bir başarısızlık olursa bunun faturası bana çıkacaktır. 'Sen aday olsaydın böyle olmayacaktı. Sen elini taşına altına koysaydın böyle olmayacaktı' diye bu kenti bugünkü halimle yaşayamayacağımı hissettim. Bunun ağırlığı altında ezileceğimi hissettim. 71 yaşımdan sonra bu kenti terk etmek gibi durumum olmadığına göre elime taşın altına koymak gerektiğini düşündüm"

Adaylık konusunda takdirin CHP yönetimi olduğuna dikkati çeken Kocaoğlu, başka bir partiden ve bağımsız olarak aday olmayacağını, aday gösterilmemesi halinde de partisi için canla başla çalışacağına kaydetti.

"Partim siyaset üretemiyor"

Konuşmanın ardından gazetecilerin soruların yanıtlayan Kocaoğlu, bir televizyon programında partisi hakkında eleştirilerde bulunduğunun hatırlatılması üzerine şunları söyledi: "Orada söylediklerimden pişmanlığım yok. Partimin mutfağı olmadığını, siyaset üretmediğini söyledim. Bugün de söylüyorum. Zaten böyle bir çalışma yapılsaydı bugün ben de burada aday adaylığı açıklaması yapmazdım. Evet partinin siyaset mutfağı yoktur. Proje mutfağı yoktur. Konuyu televizyonda konuşmadan önce hem sayın Baykal'la hem de Kılıçdaroğlu'yla sırf bu mutfak lafını çok fazla konuştum"

Adaylık çıkışının 1 Nisan sonrası parti içindeki bir muhalefete işaret olarak yorumlandığı şeklindeki soru üzerine Kocaoğlu, "Genel siyasetle alakam yok, olmaz da. Benim Ankara ile işim olmaz" yanıtını verdi.

"Milletvekillerin aday olmasına kökten karşıyım"

Milletvekillerinin belediye başkanı olmasına ilişkin soruya ise Kocaoğlu, şöyle cevap verdi: "Ben milletvekillerin belediye başkan adayı olmasına kökten karşıyım. 6 ay önce seçim oldu. Eğer belediye başkanlığını düşünüyorsan neden milletvekili oldun? Milletvekillerinin olmasına Sayın Genel Başkan da karşı. Ekstra şeyler olabilir. Mesela Balıkesir. Ama İzmir'de olmaz"

Tunç Soyer ve Tuncay Özkan soruları üzerine Kocaoğlu, "Tuncay Özkan İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı. Tunç Soyer de 10 yıldır Seferihisar Belediye Başkanlığını yapıyor, beraber çalışıyoruz. Benim kişilerle işim olmaz" dedi.

Kaynak: AA