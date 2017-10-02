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Bağdat'tan IKBY'ye "şartlı diyalog" çağrısı

Irak Başbakanlık Basın Ofisi IKBY'ye, Bağdat ile diyaloğa girilebilmesi için anayasaya aykırı referandumun sonuçlarını iptal etmesi gerektiği çağrısında bulundu.

Bağdat'tan IKBY'ye şartlı diyalog çağrısı
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Irak merkezi yönetimi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) Bağdat ile diyaloğa geçebilmesi için referandum sonuçlarını iptal etmesini istedi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "IKBY, Bağdat ile ciddi diyaloğa girip Irak'ın birliğini güçlendirmek için anayasaya aykırı referandumun sonuçlarını iptal etmeli." denildi.

Açıklamada ayrıca IKBY'ye "ele geçirdiği bölgelerde provokasyona son vermesi, anayasa ve federal mahkemenin kararlarına uyması" çağrısı yapıldı. 

Kaynak: AA

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