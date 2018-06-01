Bahçeli 'af' isteğini sürdürüyor

01 Haziran 2018

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'af' konusundaki ısrarını sürdürüyor.

Bahçeli'nin, parti genel merkezinde Mahkum Yakınları Derneği üyelerini kabulünde bir kez daha af çıkarılması konusunda çağrıda bulunduğunu ifade edildi.

Şu anda cezaevlerinde 235 bini bulan mahkum ve tutuklu olduğunu belirten Bahçeli, "Bunların içerisinde büyük bir çoğunluk kader mahkumu olarak nitelendirdiğimiz kişilerdir. Cezaevi şartları bu kadar kalabalık mahkumu taşıyabilecek durumda da değildir" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni bir başlangıç var Türkiye'de. Üç evreli bir sistem değişikliği söz konusu. Bunlardan bir tanesi çok partili siyasi hayatımız şimdi de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Türkiye'de bu önemli ve köklü değişiklikte toplumu rahatlatmak, onları huzura kavuşturmak kader mahkumu olan insanlarımızı ve ailelerini buluşturmak. Nasip olursa benim kanaatim tabi bunu Meclis'te yapabilecek sayısal gücümüz yok. Ama temennim odur ki inşallah Ramazan bayramı öncesinde mevcut siyasi iktidar bir adım atarsa o bakımdan biz elden gelen gayreti gösteriyoruz. Konuyu istismar etmiyoruz. Siyasi olarak kullanmıyoruz. Bunları biz geçmiş dönemlerde de yaşadık. Çok sayıda af çıkmıştır. Bu defa da böyle bir affın yeni bir cumhuriyet hükümeti sisteminin oluşturduğu dönemde bütün siyasi partilerin desteğiyle çıkmasında yarar vardır diye düşünüyorum."

Bahçeli daha önce de, "FETÖ ve PKK hapisteki kader mahkumları üzerinden kaos planlıyor. Kader kurbanı olan insanları ayıklayıp dışarı çıkartın, Türkiye biraz rahatlasın, rehabilite olsun" ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamalarının üzerine Cumhurbaşı Recep Tayyip Erdoğan "Bahçeli'nin talebi kendisine ait bir taleptir, bizim şu an böyle bir düşüncemiz kesinlikle yok" demişti.

Başbakan Binali Yıldırım da, mahkumlara af konusunun gündemlerinde olmadıklarını bildirerek, "Hükümet olarak bizim gündemimizde teröristlere af, asla ve asla söz konusu değildir" şeklinde açıklamada bulunmuştu.

Kaynak: Reuters