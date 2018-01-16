Bahçeli: Afrin'e girmek helali hakkımızdır

16 Ocak 2018

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu konuşmasından satır başları şöyle:

"Türkiye'nin önünde mutlaka aşması gereken üç ayaklı terör sorunu bulunmaktadır. Bunun birinci ayağını FETÖ ile mücadele oluşturmaktadır. Masumlara sıkılan her kurşunun hesabı canilerden sorulmaktadır. Ancak FETÖ'nün ele başlarının önemli bir bölümü ABD'ye kaçmıştır. FETÖ'yü ABD'den ayrı düşünmek, ABD'den bağımsız yorumlamak makul ve mantıklı bir izah tarzı olmayacaktır. Davaları kurnazlıkla sulandırma girişimleri bellidir. Suçlu ve suçsuz birbirine karışmakta, doğru ile yanlış birbirine girmektedir. Devletin temel direği adalettir. Adalet olmadan devletin varlık göstermesi ihtimali yoktur. Türkiye bir hukuk devletidir. Ne yapacaksa bunları hukuk çerçevesinde gerçekleştirmek durumundayız.

Mahkeme kararı olmadan bir kişiye suçlu muamelesi yapmak kuşkusuz felakettir ve hukuken de anlamsızdır.

"FETÖ'yle mücadelenin bir stratejisi var mıdır?"

Bize göre FETÖ’yle mücadelede cevabını aradığımız sorular vardır ve maddeler halinde şu şekildedir?

1. FETÖ’yle mücadelede devlet aklı topyekûn devrede midir? Yoksa sınırlı sayıda kişinin, kısıtlı sayıda devlet ve siyaset adamının gayret ve çabasıyla mı süreç ilerlemektedir?

2. FETÖ’yle mücadelenin bir stratejisi var mıdır? Bir konsept hazırlanmış mıdır? Siyasi ve hukuki bir eylem planı kurgulanmış mıdır?

3. Fikri temelleri, milli hedefleri, hukuki sınırları berrak bir zihin ve siyasi kavrayışla belirlenmiş midir?

4. Bu terör örgütüyle mücadelenin öncelikleri nedir? Neler olmalıdır? FETÖ’cülüğün standart bir tanım ve tasviri yapılmış mıdır?

5. Biriken sosyal maliyeti, devlete karşı yükselen önyargıları, toplumsal tabana yayılan mağduriyetleri nasıl ve hangi tedbir zinciriyle bertaraf edeceğiz?

İnanıyorum ki, Sayın Cumhurbaşkanı da bunları düşünüyor ve üzerinde kafa yoruyordur.

"FETÖ'nün üzerinden silindir gibi geçilmeli"

Bugüne kadar saklanan FETÖ’cülerin birden bire ortaya çıkmaları oldukça manidardır. Ayrıca garibanla uğraşıldığı, arkası ve hatırlı tanıdığı olmayanların peşine düşüldüğü intibaı maalesef güçlenmekledir.

FETÖ, düşmandır, haindir, üzerinden silindir gibi geçilmeli ve nihai olarak yok edilmelidir. Bunun arası, ortası, başı, sonu, şurası, burası, aması, ancağı yoktur.

Türkiye’nin önünde mutlaka aşması ve sonuçlandırması gereken üç ayaklı terör sorunundan ikincisi elbette PKK, diğeri ise güney sınırlarımız boyunca zehir kusan PYD/YPG nifakıdır.

Sınırlarımızın hemen dibi PKK'nın Suriye ayağından ibaret değildir. Türkiye'nin kiralık terör örgütleri ile teslim alınması, boyun eğdirilmesi dayatılmaktadır. Karanlık operasyonların sebebi budur.

"ABD'nin terörle eşitlenmesi züldür, zulümdür, zorbalıktır"

ABD'nin terörle eşitlenmesi, terörizmle koyun koyuna girmesi züldür, zulümdür, zorbalıktır. Terör örgütü PKK/PYD/YPG'den sınır muhafız birlikleri adında ordu kurulursa, bundan sonra dünyanın huzur ve istikrarından, ülkeler arası kalıcı ilişki ve işbirliğinden kimler, nasıl bahsedebileceklerdir? ABD'nin vahşi batı saplantısından, beli silahlı kovboylardan müteşekkil çete mantığından kurtulamaması tek kelimeyle ayıptır, ahlaksızlıktır.

Afrin'e bir şafak vakti girip, terör koridorunun Akdeniz ile bağlantı yollarını kesmek, teröristlere, Türk milletinin demir yumruğunu ve hakikat dolu müdahalesini göstermek helali hakkımızdır. Afrin temizlenmeli, Münbiç ve diğer fitne kaynakları, adi terör kampları, terörist üreme alanları yerle bir edilmelidir.

"CHP verimsiz topraktan farksız"

CHP’nin marazi sözcüleri binmişler bir alamete, gidiyorlar kıyamete. Verimsiz topraktan farksızlar, ne ekseniz çürüyor, ne atsanız kuruyor, ne koysanız kokuyor.

Bazen acıyayım diyorum, sevinsin fukaralar istiyorum, biraz oynasınlar diye düşünüyorum; ama abartıyorlar, birbirlerini ayartıyorlar, film çevirip, iftira tekeri döndürüp sabrı zorluyorlar."