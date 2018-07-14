Bahçeli: Döviz ve faizde yeni şeytanlıklar peşindeler

14 Temmuz 2018

24 Haziran seçimlerinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli basın mensuplarının karşısına çıktı.

Seçim sonuçlarını değerlendirdiği konuşmasında MHP Lİderi şunları söyledi:

"Türkiye'nin demokratik rüştü bir kez daha kendini ispatlamıştır. Partimiz 24 Haziran'dan anlının akıyla çıkmıştır. Milletimize güvendik. İhanetin imanı yenemeceğini adımız gibi biliyorduk. Biz bitti demeden hiçbir tezgahın tutmayacağının farkındaydık. MHP tıpkı Anka kuşu gibi küllerinen yeniden doğmuş, bir kez daha herkesin hayranlığını kazanmıştır. Türk milleti 3 hilalı ne mahsun bırakmış, ne de mağdur bırakmıştır. Bu açıdan 24 Haziran'da MHP büyük bir başarı elde etmiştir. Yerimizde sayamayız. Daha fazlasını istiyoruz. Daha çoğunu almayı hedefliyoruz. Partimize oy veren vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Tüm milletvekili adaylarımızı kutluyorum. 24 Haziran'da Türkiye kazanmıştır. Demokrasimiz kazanmıştır. Bozgunculuk yapanlar unutamayacakları hezimet yaşamıştır. Verdiğimiz sözlerin hiçbirini unutmadık, unutmayacağız."

Sözlerine, "Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı olarak yemin etmiştir. Partimizin açıktan desteklediği Binali Yıldırım TBMM'nin yeni başkanı seçilmiştir" diyerek devam eden Bahçeli, "Kararların seri ve süratli alınacağı bir döneme girilmiştir. Bunu hazmedemeyen odaklar ekonomide, döviz ve faizde yeni şeytanlıklar peşindedir ancak başaramayacaklardır. Cumhuriyet yeni sistemle daha da güçlenmiştir. Yeni sistemin yerleşmesi için her desteği vereceğiz. MHP, devletin yeniden yapılanma sürecinde siyaseten, tarihen taşıdığı sorumluluğu yerine getirecektir. Gelişmeleri uzaktan izlemeyeceğiz. Müdahil olmamız gereken yerlerde geri durmayacağız" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'den İnce'ye apolet yanıtı

Bahçeli konuşmasında 'Apolet tartışmasında hata yaptım' diyen İnce'ye yanıt verdi. "Biz bu milleti karşılık beklemeden sevdik. Önce ülke dedik, önce millet dedik. Ülkücülüğün fiyatı yoktur. Ülkücülüğün pazarı yoktur" diyen MHP Genel Başkanı, "Bizi bilen bilir bilmeyen de kendi bilir. Apolet tartışmasını fazla uzattım diyen zavallılar için, HDP'ye Kürt siyasi hareketi diyerek, Kürt kökenli kardeşlerimizi töhmet altında bırakan, PKK'ya umut aşılayan fikir ve ülkü yoksunları adına pişmanlıklar olabilir ama bizde pişmanlık asla yoktur. Duruşumuz millettir. MHP kaçak güreşmez, kaçak dövüşmez. Siyaseti millet için yaparız, adam gibi yaparız" açıklamasında bulundu.

Bahçeli'nin konuşmasından diğer satırbaşları şu şekilde:

- Cumhurbaşkanlığı sistemi önümüzdeki bin yılın anahtarıdır. Biz yürüyen mezar taşı değiliz. Türkiye yükselişe geçti, ölü toprağını üzerinden attı.

- 15 Temmuz'da yaşanan vahşet son iki asırda karşılaştığımız hiçbir olaya benzememektedir. FETO ihaneti milli ve manevi değerlere telafisi uzun süre yapılamayacak zarar vermiştir. FETO mili hafızalardan asırlarca çıkmayacaktır. FETO iblisin yeryüzü garnizonudur. FETO'yla mücadele aslında Haçlı kafasıyla mücadeledir. Türk milleti istiklaline kanıyla sahip çıkmıştır. O kanlı gecede yaşananların tekerrür etmemesi bizlerin boynunun borcudur. Milli vicdan, hayasız akını durdurdu.

- ABD'yle ilişkilerin normalleşmesi arzulanan derecede sağlanacaksa, NATO gerçekten de Türkiye’nin terörle mücadelesine samimi destek veriyorsa, ABD ve Avrupa'da ne kadar hain FETÖ'cü varsa Türkiye'ye iadeleri yapılmalıdır.

Af için yasa teklifi sunulacak

- Af konusu gündemimizdedir, seçim beyannamemizdedir. Mecliste yasama faaliyetleri başladığı zaman arkadaşlarımız nasıl bir af yasası çıkmalıdır konusundaki titiz çalışmalarıyla bir yasa teklifini sunacaklardır. Biz de onun takipçisi olacağız. 49 milletvekiliyle ne kadarını başarırız, onu da zaman içinde göreceğiz.

- Cumhurbaşkanı'na kendisi nasıl istiyorsa öyle hitap edilsin; Cumhurbaşkanı tektir, başkan şu salonda bile 50 tane var.