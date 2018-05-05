Bahçeli: FETÖ'nün seçmen ayağına dikkat çektim
Hafta içerisinde yaptığı açıklamada, FETÖ'nün siyasi seçmen kısmına dikkat çektiğini hatırlatan Bahçeli, eleştirilere yanıt olarak, "Anladım ki yılanın deliğine çomağı sokmuş, taşı adresine fırlatmışım" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı açıklamada, "Hafta içi FETÖ’nün siyasi seçmen kısmına dikkat çektim. Anladım ki yılanın deliğine çomağı sokmuş, taşı adresine fırlatmışım" ifadelerini kullandı.
Bahçeli, "Cumhur İttifakı, Türkiye’yi ve Türk milletini istiklal içinde istikbalin zirvelerine taşıyacak; huzur, demokrasi, refah, özgürlük, milli birlik ve kardeşliği en üst düzeyde temin edecektir. Cumhur İttifakı milletin ta kendisidir. Sahte ve sanal ittifaklar millete yabancı ve yalancıdır" diye konuştu.
Kaynak: AA