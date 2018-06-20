Bahçeli: FETÖ'nün siyasi ayağı da gündeme gelmeli

20 Haziran 2018

MHP Genel Başkanı Bahçeli, A Haber canlı yayınında Kandil'e düzenlenen operasyonlara ilişkin "Zannediyorum şu andaki müdahaleleri, basın yoluyla elde ettiğimiz bilgiler, TSK'nin ve hükümetin yaptığı açıklamalar çerçevesinde Kandil yöresinde önemli hedefler darmadağın edilmiş PKK'nın başına yıkılmıştır. Şimdi orada bu devam etmektedir. Buna karşı PKK'nın dayanma gücü kalmayacaktır ve dolayısıyla ya kaçacaklar ya teslim olacaklar ya da gereği yapılarak oraya bayrak dikilecektir." dedi.

Bahçeli, 'Cumhur İttifakı' konusunda "Tamam, seçim bitti, hadi eyvallah. Böyle bir şey olmaz. Seçimin oluşmasına, sonuç alınmasına katkı sağlayan, ondan sonraki kurumsal yapının oluşmasına da katkı sağlamak mecburiyetindedir." açıklamasında bulundu.

MHP'nin bu sistemin oluşmasında, kararların alınmasında, düşüncesinin gelişiminde hiçbir beklentisi olmadığını belirten Bahçeli, şöyle konuştu:

"Eğer Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde, Allah nasip ederse, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bey seçildiği takdirde bizim ondan bir beklentimiz, bir talebimiz olmayacaktır. Ama Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, mecliste denetim ve denge görevini yaparken elden gelen her türlü gayreti, fedakarlığı ve uyarıları yaparız."

Bahçeli, "Bu FETÖ hareketinin kökü kazınmalıdır. Bunun sekiz ayağı vardır, siyasi ayağı da gündeme gelmelidir." dedi.

Kaynak: AA