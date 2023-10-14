Bahçeli: İsrail aklını başına alsın, Amerikalı dayılarına güvenmesin

MHP'nin 19. Dönem Siyaset ve Liderlik Okulu'nda eğitim alan öğrencilere ilk ders, Bahçeli tarafından verildi. Bahçeli, dersin ardından İsrail'in Filistin'e saldırılarına ilişkin açıklama yaptı ve gazetecilerin sorusunu yanıtladı.

Ortadoğu'da özellikle Gazze ve İsrail arasındaki acımasız faaliyetlerden çok büyük üzüntü duyduklarını ifade eden Bahçeli, "Şu ana kadar 3 bine yakın Gazze'de yıkım olmuştur. 3 bini aşan bir sayıda evler oturulamaz hale gelmiştir. 700'ün üzerinde çocuklarımız Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Ayrıca 428 hanımefendi de Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur." diye konuştu.

Şu an Gazze'nin insanlık dışı bir muameleyle karşı karşıya bırakıldığını vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Su yok, elektrik yok. Her türlü tedarik unsurlarını taşıyan imkanlardan mahrum bırakılmıştır ve dünya bu olayları da seyretmektedir. Bu seyri geçmişle mukayese ettiğimiz vakit 927 yıldan bu yana başlatılmış olan bir Haçlı Seferi'nin yeni bir ruhu doğuyor. Bu dikkat çekici bir konudur. Bu konu içerisinde dünya ülkeleri büyük bir bölümü İsrail'i teşvik ediyor, tahrik ediyor. Lobiler faaliyete geçiyor, basınlar onları destekliyor. Öbür taraftan da birçok mazlum inim inim inliyor."

'İsrail'in aklını başına alması lazım'

Bahçeli, "İsrail'in aklını başına alması lazım. Amerikalı dayılarına da güvenmemesi lazım. Türkiye'nin etrafında kenetlenerek bu sıkıntılarını aşabilmenin bir yolunu bulması lazım. Sorun ne Türkiye'dedir ne dünyadadır. Amerika'yla İsrail arasındadır. Sorunu çözecekse onlar çözecek." dedi.