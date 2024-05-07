İsrail'den 'Hamas' açıklaması: 'Esirler olmasaydı...'
İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Gazze'de tutulan esirler olmasaydı İsrail'in Hamas'ı uzun zaman önce "ezmiş" olacağını söyledi.
Gazze'nin Refah bölgesine kara harekatı başlatan İsrail'in Dışişleri Bakanı Katz, Hamas'a ilişkin sosyal medya hesabından sert açıklamalarda bulundu.
Refah'a başlattıkları harekatı değerlendiren Dışişleri Bakanı Katz, "Ordunun Refah'a girmesi savaşın iki ana hedefini destekliyor: Esirleri kurtarmak ve Hamas'ı yenmek." ifadesinde bulundu.
Siyasi cephede ikna sürecinin giderek zorlaştığını belirten Katz, 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği "Aksa Tufanı" operasyonunda alıkonulan esirler olmasaydı, "Hamas çoktan ezilip tarihin çöplüğüne atılmış olurdu" dedi.
Katz ayrıca, Hamas'ın, "İsrail'i yok etme hayali kuran sadist bir cinayet çetesi" olduğu değerlendirmesinde bulundu.
סינוואר והחמאס בעזה זו כנופיית מרצחים סדיסטית ופנטזיונרית שחולמת על השמדת ישראל.— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) May 7, 2024
אם לא החטופים היקרים לליבנו, שלשחרורם אנחנו מחוייבים במחויבות עליונה ונעשה הכל כדי להחזיר אותם הביתה, כנופיית החמאס כבר מזמן הייתה מרוסקת ומושלכת לפח האשפה של ההיסטוריה.
זה הנשק היחידי שיש לו ובו…