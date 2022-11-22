Bahçeli: İstanbul Borsası'nın yükselişi devam edecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında, yaptığı konuşmada, "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun İstanbul Borsası’na yönelik suç oluşturan açıklamalarını kabul etmemiz, olağan görmemiz düşünülemeyecektir. Yatırımcıları korkutan, İstanbul Borsası’nın cazibesine ve saygınlığına gölge düşürmeye tevessül eden Kılıçdaroğlu sorumsuzdur, şuursuzdur. İstanbul Borsası’nın yükselişi devam edecek, önü de ardına kadar açık olacaktır. Borsa’ya bizim güvenimiz tamdır. İstanbul Borsası yerli ve yabancı yatırımcılar için en güvenli limandır" şeklinde konuştu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış temaslarına ilişkin "Sayın Cumhurbaşkanımızın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Katar'da kurduğu temas doğru bir temastır, bize göre arkası getirilmelidir. Bununla da kalınmamalı, Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile de görüşme vasatı açılmalı, terör örgütlerine karşı ortak bir irade oluşturulmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin iç politikasının, ABD'nin dış politikası olduğuna vurgu yapan Bahçeli, ABD'nin Türkiye'ye açık cephe aldığını belirtti. Bahçeli, bu cepheyi gördüklerini, "reste rest" diyecek mertliği ve yürekliliği sonuna kadar gösterdiklerini vurguladı.