Bahçeli: MHP Cumhurbaşkanı adayı göstermeyecek

08 Ocak 2018

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile sohbet toplantısında bir araya geldi.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Bazen yanlış yorumlarla MHP'yi küçültücü ve karalayıcı üsluplara ad şahit oluyoruz. Anında cevap verme imkanımız olmuyor olsa da arkadaşlarımıza tavsiyemiz sabırlı olmalarıdır. Birçok yanlış bilgi akışı var. Haksız değerlendirmeler var. Gerçekleri belirten konuşmalar var ama bazen de olayları saptıran konuşmalar olmaktadır. Burada bulunan, güzel sofrayı şereflendiren arkadaşlarımız olarak aklınızda ne varsa, ne merak ediliyorsa bunu açıklıkla sormanızı, samimi bir üslupla cevap vermeyi tercih etmekteyim.

"Bu yıl çok hareketli olacak"

2018 yılı siyasi olarak çok hareketli olacaktır. TBMM'de temsil edilen siyasi partilerin kurultay süreci bu yıl içinde yaşanacaktır. Belki de 2018 yılının yarısına kadar siyasi partiler büyük kurultaylarını tamamlayacaklardır. Büyük kurultaylarını tamamlamış olan partiler önemli hedefler ortaya koyacaktır. Türkiye'yi ve dünyayı yorumlamanın gayreti içerisinde olacaklardır. Türkiye'nin siyasi gündemi olan 3 konu üzerinde faaliyetlerini sürdüreceklerdir. Yerel yönetimler seçimi bir tanesidir. Bugünkü takvime baktığımızda bunun günü 30 Mart 2019'dur. Diğer ise Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleridir. Bunun da tarihi 3 Kasım 2019'dur.

"Erdoğan'la ittifak görüşmemiz olmadı"

MHP olarak şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey ile ittifak konusunda herhangi bir görüşmemiz olmamıştır. Arzu ediliyorsa görüşme talebi olduğu takdirde görüşülür. 12 Eylül ara rejimi sonrası veyahut darbe sonrası Türkiye'nin yeniden siyasi yapılanma sürecine girdiği ortamda seçim mevzuatı üzerinde görüşmeler olmuştur.

"Uyum yasalarında ittifak maddeleri olmalıdır"

MHP ittifak olayı söz konusu olacaksa bu yasal olmalıdır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uygulamaya geçeceği süreç içerisinde çıkartılacak olan uyum yasalarından seçim ve siyasi partiler gibi kanunlar olacak ise o zaman siyasi partilere ittifak yapma imkanı seçim sistemine de bu ittifakın nasıl gerçekleşeceğine dair maddelerin konulması gerekmektedir. Partilerin aldıkları oy oranıyla Türkiye genelinde geçirdikleri sıkıntıları ifade ederken bir cümle sarf etmişizdir yüzde 10 barajı ağır bir barajdır.

Sanki yeni kurulmuş 15 günlük parti barajı aşıyor ama MHP barajı aşamayacak gibi ters bir yorum içerisine giriyorlar. MHP'nin baraj diye bir sorunu yoktur. Türkiye'nin içinde düştüğü durumları dikkate alan bir takım yorumlar yaptığımızda cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uygulama sürecine girdiğimizde uyum yasaları da gündeme gelecekse bugün veya yarın seçim kanununda siyasi partiler kanununda acaba bir ittifak kavramı yer alabilir mi? Bu nasıl olabilir sorusunu soruyor ve tartışılmasını istiyor.

Buradan hareketle A partisi seçime girecek B partisi seçime girecek C partisi seçime girecek alfabe 29 ama A partisi seçime girerken MHP C partisini ittifak olarak takdim ediyor. İki partinin aldığı oylar belli olacak ama ikisiyle beraber ittifakın oyları da belli olacak.

"Cumhurbaşkanı adayı göstermeyeceğiz"

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi halk oylamasıyla kabul edilmiştir. Bu süreç 3 Kasım 2019 tarihinde yapılacak olan milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimi ile uygulamaya bütün kurum ve kurallarıyla beraber geçecektir. Böyle bir süreci farklılaştırmak ayrımlarla krizi davet etmek doğru bir şey değildir. Bu sürecin anayasal desteklerini sağlayan partiler bir anlayışla hareket etmek durumundadır. MHP Cumhurbaşkanlığı adayı göstermeyecektir. MHP Cumhurbaşkanlığı adayı göstermeyecektir, MHP'nin genel başkanı Cumhurbaşkanı adayı olmayacaktır. Herhangi bir sebeple Sayın Recep Tayyip Erdoğan aday olmaktan vazgeçerse o kendisinin bileceği iştir. Ama yeni ruh diye 7 Ağustos'ta başlatılan ruha MHP sadıktır.

Düşüncemiz cumhur ittifakıdır. MHP'nin cumhurbaşkanı adayı yoktur. Genel Başkan aday olmayacaktır. MHP ittifak olursa ittifakla olmazsa kendi partisi olarak milletvekilliği seçimlerine girer cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alır.

"MHP üzerinde çok büyük oyunlar var"

MHP'nin barajı aşamama gibi bir meselesi yoktur. MHP inandığı yolda yoluna devam etmektedir. Bazı ittifakların da olması isteniyorsa o zaman ittifak yapılabilir diyoruz. Geçmiş dönemlerdeki kaygılarımızı dile getiriyoruz. MHP dağ bayır dolaşacak kendi oyunun ne olduğu belli değil. Bu belli olsun.

MHP üzerinde çok büyük oyunlar var. MHP varoluş gayesini sürdürdüğü sürece misyon ve vizyonunu terk etmediği sürece üzerinde küresel güçlerin iç ve dış odakların oyunlar oynayabilir. Eğer bir gün birileri MHP ile uğraşmaktan vazgeçerse biliniz ki MHP misyonunu ve vizyonunu kaybetmiş 87 tane sıradan parti haline gelmiş demektir.''

"Bakanlık isteriz gibi ahlak dışı bir davranışın içinde olmayız"

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiği anda MHP kimin cumhurbaşkanı olmasıyla alakalı önceki sözlerinin arkasında durarak, Recep Tayyip Erdoğan veya başka birisi kuracağı hükümetin içerisinde şu kadar bakanlık isteriz gibi ahlak dışı bir davranışın partisi olamaz. Cumhurbaşkanı seçilecek olan kişi anayasaya göre yürütmeyi kendisi kurar. MHP'nin hiçbir şart altında hükümetin oluşması sırasında bir talebi olmaz.

"Abdullah Gül dolduruşa gelmemeli"

Sayın Abdullah Gül'ün Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde özel bir yeri olan şahsiyettir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş sürecinin sağlıklı olmasında herhangi bir engelleyici yanlışın yaşanmamasında yarar vardır. Abdullah Gül'ün 'Ben adayım' diye ortaya çıkması izah edilebilecek bir durum değildir. Sağın, solun dolduruşuna gelmemesinde yarar vardır."