Bahçeli: Muazzam millet hareketi devrededir

30 Nisan 2018

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Adam gibi adam olan, doğal dürtüsüyle değil, aklıyla, kalbiyle, fikriyle, imanıyla, cesaretiyle hareket edendir. Bu hareket bir kez başladı mı durmak, durdurulmak nedir bilmez, böyle bir ihtimal tanımaz. Hamdolsun, muazzam millet hareketi devrededir, bu da Cumhur İttifakı'dır." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "Nefsine teslim olup, niyetini vatan ve millet aleyhine temin ve tecelli ettirenler her zaman beratın manevi gücüyle püskürtülüp, cumhurun iffet, ittifak ve istiklal şerefiyle dağılacaklardır." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA