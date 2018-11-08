Bahçeli'den ABD'nin PKK hamlesi ile ilgili açıklama

08 Kasım 2018

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Güney sınırlarımız boyunca sözde büyük Kürdistan (yani büyük İsrail) kuracaklarını sanıyorlarsa, Türk milleti ve Türkiye bu hıyanete asla izin ve icazet vermeyecektir." açıklamasında bulundu.

Bahçeli, "PKK'lıların başına ödül koydular. Halbuki, malum üç teröristin adres ve koordinatlarını en iyi bilen ABD'dir. İsteseler bu canileri elleriyle koydukları gibi bulurlar." dedi.

Kaynak: AA