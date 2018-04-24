Bahçeli'den Abdullah Gül değerlendirmesi

24 Nisan 2018

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli seçim gündemiyle ilgili değerlendirme yaptı.

Bahçeli, "Özellikle ifade etmeliyim ki, buhrana davetiye çıkaran siyasi gelişmeleri, bunalıma adeta çağrı yapan bulanık görüşme ve temas trafiklerini ibretle, esefle ve endişeyle takip ediyorum. Türkiye’ye tuzak kuruluyor, Türk milleti tahrik ve taciz ediliyor. Hülasa kaosa oynanıyor" dedi.

Bahçeli, "Şimdi 11’nci Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı adaylığı üzerine çok sinsi bir kamuoyu hazırlama stratejisi devrededir. FETÖ işbaşındadır. PKK razıdır. Türkiye düşmanları heyecanlıdır." dedi.

Bahçeli, yaşanan olaylar nedeniyle yarıda kalan Fenerbahçe - Beşiktaş mücadelesi ile ilgili görüşünü de paylaştı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun maçı kaldığı yerden devam ettirmesi gerektiği yönünde görüş bildiren Bahçeli, "İnanıyorum ki, Türkiye Futbol Federasyonu; Fenerbahçe - Beşiktaş futbol müsabakasını kaldığı yerden devam ettirip sahalara fitne yaymaya, bu yolla toplumsal huzur ve dayanışma ruhunu bozmaya azmetmiş mihrakların hesabını bozacak, alçak planlarını başlarına geçirecektir." dedi.

Kaynak: İHA