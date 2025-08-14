Bahçeli’den AK Parti’nin 24. yılına özel çelenk

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti’nin kuruluş yıl dönümü programına 24 mavi gül, bin 71 kırmızı gül ve özel anlamlar taşıyan çiçeklerden oluşan bir aranjman gönderdi.

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız, sosyal medya hesabından çelenkte kullanılan çiçeklerin anlamına ilişkin bilgi paylaştı. Yıldız, “Bu özel aranjmanda yer alan 24 adet mavi gül ve mavi orkideler, hem kuruluş gününü hem de Türk’ün rengini temsil etmektedir. AK Parti’nin renkleri, birlik ve dayanışmayı yansıtarak aranjmana dahil edilmiştir. Bin 71 adet kırmızı gül, Malazgirt Zaferi’nin destanını simgelemektedir. Kazablanka lilyumlar, açtığında gökyüzünü gösterdiği için Esma-ül Hüsna’yı hatırlatmaktadır. Aranjmanın üst kısmındaki kırmızı ve beyaz renkler ise ay yıldızlı al bayrağımızı temsil etmektedir” ifadelerini kullandı.

Yıldız, kullanılan tüm renklerin “kardeşlik hukukunun ve milli iradenin bütünleşmiş halini” yansıttığını belirterek, Cumhur İttifakı’nın “Türk milletinin varlık ve birlik remzi, istiklal ve istikbal azmi” olduğunu vurguladı.