Bahçeli’den İsrail’e sert tepki: Sabır ve tahammül kalmamıştır
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına yazılı açıklamayla tepki gösterdi. Bahçeli, “İsrail’in bölgemizde sahnelediği dehşet kampanyasına, en ileri düşmanlıklara sabır ve tahammül kalmamıştır” ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Bahçeli, bölgede yaşanan şiddetin kabul edilemez boyutlara ulaştığını belirterek, “İsrail’in bölgemizde sahnelediği dehşet kampanyasına, en ileri düşmanlıklara sabır ve tahammül kalmamıştır” ifadelerini kullandı.
Bahçeli, İsrail’in saldırılarının sadece Gazze halkını değil, bölgedeki barış umutlarını da hedef aldığını vurguladı.