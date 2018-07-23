Bahçeli'den İYİ Parti yorumu

23 Temmuz 2018

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde, gazetecilerin "İYİ Parti'nin Afyonkarahisar çalıştayında yaşananlara" ilişkin sorularını yanıtladı.

İYİ Parti'nin iç işleriyle ilgili konularda yorum ve değerlendirme yapmayı etik bulmadıklarını belirten Bahçeli, "Hanımefendi, Twitter üzerinden bir açıklama yaparak aday olmayacağını ilan etmiş bulunuyor. Bu durumda Koray Aydın ve bazı arkadaşlarına büyük görev düşmektedir. Hanımefendiyi mutlaka ikna etmeliler. Ve hanımefendinin arkasında durarak görevinin devamını sağlamalılar. Bu demokrasi ve İP açısından son derece faydalı olacaktır." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün partiyi kurultaya götüreceğini ve orada tekrar aday olmayacağını duyurmuştu. Akşener'in bu açıklamayı yapmasına parti içerisindeki yoğun eleştirilerin neden olduğu biliniyor.