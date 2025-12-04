Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na destek, Özel'e 'İmralı' tepkisi: Gitmekten korktular

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün gazetesine verdiği söyleşide CHP içinde süren tartışmalar ile partiyi sarsan yolsuzluk iddialarına değinirken, iktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak duyurduğu yeni süreç kapsamında TBMM’de oluşturulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli ayrıca Gazze’de devam eden saldırılar ve Papa 14. Leo’nun Türkiye’ye yapacağı ziyarete ilişkin önemli mesajlar verdi.

MHP liderinin verdiği röportajın son bölümü şu şekilde:

“CHP, maalesef tarihin yanlış yerinde duruyor. CHP’nin mahkeme kapılarına düşmesi öncelikle bir hukuk konusudur. Buna rağmen bu partinin iç denge ve düzene kavuşması temennimdir. Ne var ki CHP’de işler sarpa sarmıştır. CHP yönetimine karşı yapılan yolsuzluklardan arınma çağrısı doğru bir çağrıdır. Dün Sayın Kılılçdaroğlu’nu ağlayarak ve tezahüratlar eşliğinde uğurlayanlar, şimdi kapıyı göstermektedir.

Bu sorunun öncelikle muhatabı ve cevap vermesi gereken CHP’nin bugünkü yönetim kadrosudur. Son iki yıl içinde gerçekleşen 4. Kurultay’da da Genel Başkanlığa seçilen Sayın Özgür Özel’i kutluyor, bundan sonraki siyasi mücadelesinde aklıselim ve teenniyle hareket etmesi temennisiyle başarılar diliyorum. Bu temennimi kendisini arayarak bizzat ilettim. Hukukun bağlayıcılığına ve kararına saygı duymalıdır.

"İmralı'ya bile gitmekten korktular"

39’uncu Kurultaylarında diyor ki, Cumhuriyet’in muhafızı, Atatürk’ün askeriyiz. Sormak lazımdır ki, Atatürk’ten geriye ne bıraktılar? Cumhuriyet’in yegane gücü olan cumhura ne zaman saygı duydular? İmralı’ya bile gitmekten korktular, kaçtılar; esasa değil de usule itirazlarını da ürkek ve yavan sözlerle açıkladılar. Türkiye’nin en önemli sorunun çözümünde kaçak güreştiler. Ümit ederim ki gerçeği görecek basirete kavuşurlar ve minder dışına çıkmazlar."

"Müslüman mahallesinde salyangoz satmanın alemi yok"

“Öncelikle şunu ifade edeyim, Milliyetçi Hareket Partisi adına görüş paylaşan Genel Başkan Yardımcımız Sayın Edip Semih Yalçın’ın açıklaması bizim resmi açıklamamızdır, nitekim desteğim tamdır. Papa 14.Leo, Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik dünyasının ruhani lideridir. Ülkemize ziyareti Sayın Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine gerçekleşmiştir. Bizim bu ziyarete diyeceğimiz bir şey yoktur.

Yapılan görüşmelerde Türkiye-Vatikan diyaloglarıyla, Filistin başta olmak üzere güncel mahiyetli bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınmıştır. Papa’nın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, ‘Türkiye’nin tarihsel ve coğrafi konumunun barışın tesisinde merkezi rol oynadığını’ söylemesi oldukça anlamlıdır. Bizim eleştiri noktamız Papa’nın Vatikan Devlet Başkanı olarak yaptığı temaslar değil, Katolik dünyasının ruhani lideri olarak gerçekleştirdiği, hattızatında şova dayalı dini ve tarihi ritüellerle milletimizi rahatsız etmesidir.

İznik Neofitos Bazilikası’ndan tutun da, İstanbul Maçka’da kurulu bulunan Wolkswagen Arena’daki ayinlere varıncaya kadar sahnelenen gizil propagandaya ve kapalı devre işlenen mesajların muhtevasına esastan ve usulden itirazımız vardır. 1700 yıl önce toplanan bir konsilin, bu topraklardaki ilk başkentimiz olan İznik’ten tekrar canlandırılma hevesine, İznik yerine Nicaea’yı ikame etme sinsiliğine seyirci ve suskun kalamayız. 1700 yıl önce toplanan bir konsilin İznik’ten tekrar canlandırılma hevesine seyirci ve suskun kalamayız. Müslüman mahallesinde salyangoz satmanın alemi yok."