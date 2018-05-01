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Bahçeli'den Saadet'in adayına ilk yorum

Bahçeli, Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu'nun aday olmasına ilişkin, "Hayırlı olsun, son yılların en popüler siyasetçisi" dedi.

Bahçeli'den Saadet'in adayına ilk yorum
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli, İttifak prokolü ile ilgili olarak, "Her iki partinin, yani Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin çalışmaları tamamlanmış durumda. Zannediyorum yarın grup kararları alınmak suretiyle YSK'ye müracaatlar yapılmış olacak" bilgisini paylaştı.

Temel Karamollaoğlu'nun Saadet Partisi adayı olmasını yorumlayan Bahçeli, "Hayırlı uğurlu olsun. Son yılların en popüler siyasetçisi olmuştur" dedi.

Bahçeli, CHP'nin adayını cuma günü açıklayacak olmasının sorulmasına ilişkin "Milletin sabrı taştı" cevabını verdi.

Kaynak: AA

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