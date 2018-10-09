Bahçeli'den yeni 'ittifak modeli'

09 Ekim 2018

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2019 yerel seçimleri için tartışılan ittifak konusu ile ilgili açıklama yaptı.

Habertürk TV’ye konuşan Bahçeli, “İttifakta siyasi kombin modelini hayata geçirebiliriz. Yasal zemin olmadığından konuşarak siyasi kombin yapabiliriz.” dedi.

Dün, AK Parti ve MHP yetkilileri, 2019'un Mart ayında yapılacak "yerel seçimde ittifak" için bir araya gelmişti.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde de gerçekleşmesiyle ilgili kamuoyundaki beklentiler ve iki partideki görüşler kapsamında, AK Parti ve MHP heyetleri olarak bir araya geldiklerini belirterek. "Son derece verimli, yapıcı ve açık sözlü bir görüşme ortamından sonra bu toplantıların bundan sonraki süreçte de devam etmesi ve bu konuda atılacak adımlarla ilgili her iki partinin görüşlerini olgunlaştırarak sürecin devam ettirilmesi şeklinde prensip kararına vardık." ifadelerini kullanmıştı.