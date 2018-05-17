Bahçeli'den Yenikapı çağrısı

17 Mayıs 2018

Yarın Yenikapı miting alanında yapılacak olan “Filistin Halkına Destek Mitingi" öncesinde CHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den açıklama geldi.

Bahçeli, yarınki mitinge katılacağını Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

"Tarafımız elbette bellidir, o da Hakk’ın ve haklının yanıdır. Bunu tüm dünyaya tekraren göstermek için yarın saat 16.00’da İstanbul Yenikapı’da düzenlenecek “Zulme Lanet, Kudüs’e Destek” mitinginde aziz milletimizle bir ve beraber olacağız, ilk kıblemizin onurunu savunacağız" diyen Bahçeli, "8 Mayıs 2018 Cuma günü, İslam’ın vicdanı, Türklüğün kati ve keskin şuuru Yenikapı’da bir kez daha destan yazacak, dosta güven, düşmana korku salarak zulme ve zalimlere açık, ikaz dolu bir mesaj verecektir. Yenikapı’da buluşmak dileğiyle…" ifadelerini kullandı.

ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını Gazze sınırında protesto eden Filistinlilere İsrail askerleri ateş açmış, yaşanan olaylar sonunda 60'tan fazla kişi hayatını kaybetmiş, 3 bine yakın Filistinli ise yaralanmıştı.