Bahçeli'den yerel seçim genelgesi

01 Kasım 2018

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin yerel seçimlere tek başına katılacağını açıkladı.

Parti teşkilatına yerel seçimlerle ilgili bir genelge gönderen Bahçeli, "Partimiz mahalli idareler seçimlerine adıyla, amblemiyle ve ülkemizin her seçim çevresinde tek başına katılacaktır" dedi.

Bahçeli, "Buna rağmen Cumhur İttifakı’nın doğasına uygun hareket edilecek, söz, açıklama, beyanat ve siyasi değerlendirmelerin saygı ve nezaket içerisinde yapılmasına azami ölçülerde riayet gösterilecektir. Cumhur İttifakı Türk tarihinin bir anında, tesadüfen, siyasi pazarlık neticesinde ortaya çıkmış gelip geçici bir heves, iş bitimi dağılacak kuru bir ortaklık değildir, asla da böyle görülmemelidir" ifadelerini kullandı.

Genelgede ayrıca seçimlere katılacak adayların "merkez yoklaması" usulüyle belirleneceği bildirildi.

Bahçeli genelde şu ifadelere de yer verdi:

"Milliyetçi Hareket Partisi’nin büyümesinden, yükselişinden, güçlenmesinden korkan ve ürken kesimlerin provokasyonlarına çok dikkat edilecek, herhangi bir saldırı ve sataşma halinde gerekli cevap verilmekle birlikte hukuken lazım gelen önlemler gecikmeden alınacaktır.

Milletimizin ortak ve tarihi değerleri üzerinde tahribat yapmayı marifet veya demokrasi zannedenler yeniden iştahlanmışlardır. Karşımızdaki tablo son derece mahsurludur. Cumhur İttifakı bu mahsura karşı gereken hassasiyeti inanıyorum ki gösterecektir."