Bahçelievler'de köprü duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi öldü

Merkez Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde Güngören istikametinde seyreden, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 EPG 224 plakalı otomobil, tramvay köprüsünün duvarına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Araçtaki 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan bir kişi de kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.