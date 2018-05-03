Bahçeli'nin 'FETÖ seçmeni' çıkışı için kim, ne dedi?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "100 bin imzada FETÖ'ye bakılsın" sözleri, yeni bir gündem yarattı. Bahçeli, Cumhurbaşkanı adaylığı için toplanan imzalar hakkındaki "Adalet Bakanı ile İçişleri Bakanı, FETÖ'nün seçmen üzerindeki etkisini takip etmiş midir? FETÖ'nün 100 bin imza ile aday olacak isimler üzerinde odaklanacağı merak konusu olmuştur" sözleri için değerlendirmeler gecikmedi.

Bahçeli'den 100 bin aday için FETÖ sorusu

Başbakan Binali Yıldırım, Bahçeli'nin sözleri için, "Değerlendirme yapmama doğru olmaz" ifadesini kullandı.

Bahçeli'nin sözlerine, partisinin grup toplantısında değinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise "Sen FETÖ'cü arıyorsan iş birliği yaptığın adama bakacaksın. Bunu neden söylüyorlar? Amaç 100.000 imzayı toplayamasınlar. Bütün seçmenlere çağrım ilçe seçim kurullarına gidiniz ve bu adayları imzalarınızla adaylığınıza taşıyınız" dedi.

Demokrat Parti'yi ziyareti sonrasında MHP liderinin sözlerini değerlendiren İYİ Parti'nin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, "Milleti korkutma ve sindirmeye yönelik açıklamalardan herhangi birisi zarar görürse, buna pabuç bırakmam" diyerek tepki gösterdi.