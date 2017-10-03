Bahçeşehir'de otobüs devrildi

03 Ekim 2017

TEM Otoyolunda Bahçeşehir-Esenkent seferini yapan iki katlı özel halk otobüsü, Ispartakule gişelerinden geçerken henüz belirlenemeyen bir nedenle beton bloklara çarparak yan yattı.

Kazada, ilk belirlemelere göre otobüsteki 15 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Otobüs şoförünün ilk ifadesine göre, otobüs ön lastiğin patlaması sonrası gişelere çarptı. Yolcuların açıklamalarında ise şoförün gişeyi ortalayamadığı ve bu nedenle kazanın gerçekleştiği ifade edildi.

Kaza nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.