Bakan Abdulkadir Uraloğlu'ndan Narin Güran açıklaması: WhatsApp mesajlarını Meta veremiyor

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra ölü olarak bulunan Narin Güran soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında Narin'in arandığı tarihlerde amcası da dahil birçok aile üyesinin WhatsApp mesajlarının sildiği belirlendi. WhatsApp'ın sahibi Meta daha önce mesajların depolanmadığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Narin Güran soruşturmasına dair bilgi verdi. Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katılan Uraloğlu, Meta'nın kendilerine "Biz bu mesajlaşmaları kaydetmiyoruz, depolamıyoruz. Dolayısıyla bunları verme imkanımız yok" dediğini ifade etti.

Bakan, bildiği kadarıyla dünyada hiçbir yerde böyle bir bilgi verilmediğinini belirterek şunları ifade etti: "Ancak bunlar farklı şekilde depolanmışsa bulut teknolojileriyle ya da farklı mecralarda depolanmışsa ancak oradan bulunması söz konusu. Meta'nın şu andaki yaklaşımı bu ama burada gerek emniyet güçlerimiz gerekse adalet mekanizmasıyla iletişim halindeyiz. Bizden istedikleri bilgileri, ulaşabildiğimiz kadarıyla vermeye gayret ediyoruz. Bu anlamda da Meta olsun, diğer platformlarla güncel iletişim halindeyiz."