Bakan açıkladı: Tarımsal destekleme ödemeleri bugün yatacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Üreticilerimize ve çiftçilerimize desteklerimiz devam ediyor. Toplamda 4 milyar 435 milyon 821 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Açıklamada verilen bilgilere göre, destekleme ödemeleri 3 milyar 344 milyon lirası Buzağı Desteği, 1 milyar 11 milyon lirası Çiğ Süt Desteği, 32 milyon lirası Lisanslı Depoculuk Desteği, 29 milyon 216 bin lirası Hayvan Gen Kaynakları Desteği, 10 milyon 432 bin lirası Sertifikalı Tohum Üretim Desteği, 9 milyon 320 bin lirası Düve Alım Desteği olmak üzere toplam 4 milyar 435 milyon 821 bin lira olarak yapılacak.

🌱 Üreticilerimize ve çiftçilerimize desteklerimiz devam ediyor.



Toplamda 4 milyar 435 milyon 821 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.



Hayırlı ve bereketli olsun. pic.twitter.com/bZeKT2me2g — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) April 26, 2024

Bu kapsamda, Buzağı Desteği TC kimlik numarasının son hanesi 0 olanlara 26 Nisan saat 18.00'den sonra, kimlik numarasının son hanesi 2 ve 4 olanlara 3 Mayıs saat 18.00'den sonra, 6 ve 8 olanlara 10 Mayıs saat 18.00'den sonra, Süt Desteği kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 olanlara 26 Nisan saat 18.00'den sonra, 6 ve 8 olanlara 3 Mayıs saat 18.00'den sonra, 1,3,5,7 ve 9 olanlara 10 Mayıs saat 18.00'den sonra, diğer destekler ise tek parça olarak 26 Nisan tarihinde çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.