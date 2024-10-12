Bakan Bak, Türkiye İnovasyon Haftası'na katıldı

Bakan Bak, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonda yaptığı açıklamada, gençleri teknolojiyle buluşturmaya çok önem verdiklerini belirterek, "Bu sene TEKNOFEST muhteşemdi. Adana'da güzel işler oldu. 1 milyon 100 bin kişi ziyaret etti. Heyecan ve coşku, her şey var. İşte Türkiye'nin gücü burada. Sizlere inanıyoruz ve güveniyoruz. Genç ve dinamik bir ülkeyiz. Teknolojide, dijitalde ve yapay zekada da güçlü olmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Gençlerle daha çok şey başaracağız

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile yaptıkları protokol çerçevesinde yaklaşık 950 bin gence yapay zeka eğitimi vereceklerini vurgulayan Osman Aşkın Bak, "Hayallerinizin peşinde koşun. Yapmak istedikleriniz için kapılar kapansa da yolunuza devam edin. Engeller sizi durdurmasın. ABD'de Silikon Vadisi varsa Türkiye'de Gebze Yüksek Teknoloji Üniversitesi, ODTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi var. Bizim gücümüz var. Bu gençlerle çok şeyler yapacağız. Çok şey başaracağız" değerlendirmesinde bulundu.