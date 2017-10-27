Bakan Bak'tan Alsancak Stadı açıklaması

27 Ekim 2017

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yaptığı yazılı açıklamada, "Yaklaşık bir asırdır güzel İzmirimize hizmet veren Alsancak Stadı'nın yeniden inşasının iyi niyetle bağdaşmayacak anlamsız gerekçelerle engellenmeye çalışılması asla kabul edilemez." ifadesine yer verdi.

İzmirli sporseverlerin Alsancak Stadı projesine kararlılıkla sahip çıkacağına inandığını ifade eden Bakan Bak, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"İzmir halkımıza yeniden kazandıracağımız üç yeni stadımızdan biri olan Alsancak Stadı'nın yeni ve modern yapısıyla Büyük Altayımıza ve tüm sporseverlere söz verdiğimiz tarihte hizmet vermeye başlayacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın bizzat teşrifleriyle temellerini attığı ve sürecini yakından takip ettiği Alsancak Stadı projemizin, söz konusu yerel yönetim tarafından ideolojik yaklaşımlarla engellenmeye çalışılması İzmir halkımıza karşı yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Oysa ki söz konusu yerel yönetimden İzmirimizin spor altyapısı için son derece önemli olan böylesi anlamlı bir projeye köstek değil, destek olmasını beklerdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde AK Parti Hükümetleri olarak bugüne kadar Türkiye'nin dört bir yanını dünya standartlarında çağdaş ve yaşayan stadyumlarla donattığımız gibi Alsancak Stadı'nı da her türlü engellemelere rağmen halkımızın hizmetine sunacağız."

Kaynak: AA