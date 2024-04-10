Bakan Bayraktar Hatay'da konuştu: Bu şehri tekrar ayağa kaldıracağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Hatay İl Başkanlığı'nın, merkez Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi'ndeki konteyner alanına kurulan binasını ziyaret etti. Bayraktar, Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Havacılık Kent'te ve aynı ilçede bulunan TAV Konteyner Kent’te vatandaşlarla bir araya geldi. Hatay'ın yüzü güleceğini ifade eden Bakan Bayraktar, “Bu şehri tekrar ayağa kaldıracağız" dedi.

Bayraktar'a ziyaretlerinde AK Parti Hatay Milletvekilleri Abdulkadir Özel, Adem Yeşildal ve Hüseyin Yayman, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı ile AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan da eşlik etti.

Bakan Bayraktar’ın Hatay ziyaretinde ilk durağı Büyükşehir Belediye Başkanlığı oldu. 31 Mart’ta büyükşehir belediye başkanı seçilen Mehmet Öntürk tarafından karşılanan Bayraktar, belediye personeli ile bayramlaştı.

"Önümüzdeki 5 yılda Hatay'a hizmet edecek"

Burada kısa bir konuşma yapan Bayraktar, “Öncelikle hepinizin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum. Allah’a hamdolsun ramazan ayını çok güzel geçirdik. Ramazan Bayramı’nı da hep birlikte idrak ediyoruz. Aynı zamanda tabii 31 Mart Yerel seçimlerini de bitirdik. Çok şükür Hatay Büyükşehir Belediyesi’nde Mehmet Öntürk Bey, büyükşehir belediye başkanı olarak Hatay’a hizmet edecek önümüzdeki 5 yılda” dedi.

Başarısından dolayı Öntürk’ü tebrik eden Bayraktar, “Sizlerle beraber inanıyorum ki Hatay’a çok güzel hizmetler yapacak. Hatay, onun belediye başkanlığı döneminde hep birlikte sizlerin gayretleriyle bizlerin destekleriyle geçtiğimiz yıl yaşadığımız o büyük deprem felaketinin ardından çok hızlı bir şekilde yaralarını saracak ve Türkiye’de örnek bir belediye örnek bir şehir haline gelecek. Ben buna yürekten inanıyorum, bütün kalbimle inanıyorum” diye konuştu.

Bayraktar, AK Parti Hatay İl Başkanlığı’nın, merkez Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi'ndeki konteyner alanına kurulan binasını ziyaret etti. Kendisini karşılayan vatandaşlara hitap eden Bayraktar, Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Öntürk'ün, kendilerinin desteğiyle Hatay'ı hak ettiği yere getireceğini söyledi. Bayraktar, depremlerden etkilenen kentin, ayağa daha güçlü kalkacağını, ülke ekonomisine değer katmayı sürdüreceğini anlattı.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde doğduğu topraklara geldiğini vurgulayan Bayraktar, "Bayramınızı tebrik etmeye, Mehmet başkanımla projeler konuşmaya geldik. Birinci günden hemen çalışmaya başladı. Biz de 'enerjide ne destek verebiliriz, hangi alanda, nerede yanında olabiliriz' konularında şimdiden çalışmaya başladık. Hakikaten Hatay'ın yüzü gülecek. 'Hatay emin ellerde' diyoruz. Biz gece gündüz onunla çalışmaya, ona destek olmaya gayret edeceğiz. Bu şehri tekrar ayağa kaldıracağız" dedi.

"Kabinemizin, hükümetimizin öncelikli konusu bu"

Bayraktar, deprem bölgesindeki çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın, kabinenin ilk kurulduğundan itibaren bizlere talimatı, deprem yaşayan illerimizi ayağa kaldırmak. Kabinemizin, hükümetimizin öncelikli konusu bu. Bugün gelinen noktada bu değişmedi, devam ediyoruz" diye konuştu.

Öntürk'ün, başarılı olacağına inandığını dile getiren Bayraktar, "Buradaki belediyecilik, burada gösterilen örnek çalışma bütün Türkiye'ye örnek olacak. Dalga dalga yayılacak ve biz buradan çok daha iyi noktalara ulaşacağız" dedi.

Bayraktar, programın ardından depremzedelerin ağırlandığı Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Havacılık Kent'e ziyarette bulundu. Burada vatandaşlarla çay eşliğinde sohbet eden Bayraktar, afetzedelerin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Bakan Bayraktar, daha sonra Kırıkhan’da bulunan TAV konteyner kente geçti. 500 konteynerde bin 800 vatandaşın kaldığı konteyner kentte vatandaşlarla bayramlaşan Bayraktar, Şehit İdris Şahin’in babası Nurettin İnci, 6 Şubat depreminde eşini kaybeden Sevda Karakaya, depremde eşi ve 2 çocuğu vefat eden Feride Davran ile yine depremde oğlunu kaybeden Leyla İdi’yi ziyaret ederek başsağlığı diledi, bayramlarını tebrik etti.