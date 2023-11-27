Bakan Bolat duyurdu: İstanbul ve Şanlıurfa'da onlarca kilo uyuşturucu bulundu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, söz konusu operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bakan, Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince yürütülen operasyonların hız kesmeden ediyor.

Bolat şöyle devam ediyor: "Yapılan operasyonlar neticesinde, İstanbul Havaliman'ında, 10 kilo 520 gram kokain, 9,5 litre sıvı kokain olmak üzere 20 kilogram kokain, Ceylanpınar Gümrük Kapısı'nda, 3 kilo 450 gram captagon 10 kilo 250 gram esrar ele geçirildi."

Bakan gümrük muhafaza ekiplerini tebrik etti.