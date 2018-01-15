Bakan Bozdağ: ABD ateşle oynuyor

15 Ocak 2018

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ABD'nin terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG'nin içinde yer alacağı 30 bin kişilik sınır güvenlik gücünün kurulmasını ateşle oynamak olarak nitelendirdi.

Bekir Bozdağ Twitter'dan yaptığı açıklamada, "ABD’nin DEAŞ terör örgütüyle mücadele için Türkiye yerine terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG ile işbirliği ve bunlara binlerce tır silah desteği ve şimdide bu terör örgütlerine “Suriye Sınır Güvenliği Gücü” kılıfı altında sözde terör ordusu kurdurması, ateşle oynamaktır.

DEAŞ terör örgütüyle mücadele bahanesiyle bölgede terör koridoru oluşturmak için ABD’nin, Suriye Sınır Güvenliği Gücü kılıfıyla terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG'ye sözde terör ordusu kurdurması, DEAŞ terör örgütüyle/terörle mücadele değil, teröre/terör örgütlerine destektir.

ABD’nin DEAŞ terör örgütüyle mücadele gerekçesiyle PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD/YPG’ye bugüne kadar verdiği destekler ile bundan sonra atacağını ilan ettiği adımlar, dostluğa da, müttefikliğe de, model ortaklığa da, stratejik ortaklığa da sığmaz.

Ülkemiz ve bölgemizin güvenliğini tehdit bu provokatif girişim karşısında Türkiye, ülkemiz ve bölgemizin güvenliğini korumak için gerekli tedbirleri almaktan ve adımları atmaktan çekinmeyecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, Bir gece ansızın gelebiliriz." dedi.

ABD, sınırımızda 30 bin kişilik ordu kuracak