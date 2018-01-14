ABD, sınırımızda 30 bin kişilik ordu kuracak

14 Ocak 2018

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun Sözcüsü Albay Ryan Dillon yaptığı açıklamada, "Koalisyon yeni 'Suriye Sınır Güvenlik Gücü' kurmak üzere (PYD/PKK'nın paravanı) Suriye Demokratik Güçleri'nden (SDG) ile ortak çalışmaktadır.” dedi.

230 kişinin eğitildiğini aktaran Dillon, söz konusu gücün sayısının 30 bini bulacağını bildirdi.

Söz konusu güce katılanların yaşadıkları yerlere yakın bölgelerde görev alacağını kaydeden Dillon, "Kuvvetin etnik bileşimi görev yaptıkları yerlere göre değişiklik gösterecektir. Kuzey Suriye’de daha çok Kürtler görev alacakken, Fırat Vadisi ve Irak sınırı boyunca güneye doğru ise daha çok Araplar görev alacak.” diye konuştu.

Dışişleri'nden ABD'ye YPG tepkisi

Bunun tamamen yeni bir istihdam veya eğitim süreci olmayacağını anlatan Dillon, 30 bin kişilik ordunun 15 bininin DEAŞ ile mücadele bitmek üzere olduğu için (PYD/PKK'nın paravanı) SDG mensuplarından istihdam edileceğini vurguladı.

Kalan 15 bin kişi için ise eğitim ve istihdam süreçlerinin başladığını belirten Dillon, PYD/PKK’nın halen Deyri Zor yakınlarından DEAŞ ile mücadele etmeye devam ettiğini savundu.

Cumhurbaşkanlığından 'YPG ordusu' açıklamasına yanıt

ABD'nin Büyükelçilik Maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrılmıştı

Dışişleri Bakanlığına 10 Ocak çarşamba günü çağrılan ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett’e, ABD’nin PYD terör örgütü üyelerine silahlı eğitim vermesinden dolayı Türkiye’nin duyduğu rahatsızlık iletilmişti.

Erdoğan'dan Afrin'e operasyon mesajı

Kaynak: AA