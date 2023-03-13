Bakan Derya Yanık'tan '6284 sayılı kanun' açıklaması

Cumhur İttifakı ile görüşen Yeniden Refah Partisi yöneticilerinin 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’na yönelik açıklamaları hafta sonuna damgasını vurmuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bugün sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“6284 sayılı Kanun, kadına yönelik şiddetle mücadele için yaptığımız en önemli yasal düzenlemelerden biridir. Kanunun kabulünden bu yana, uygulamayı da geliştirmek için titizlikle düzenlemelerimizi sürdürüyoruz. 6284 sayılı kanunun ruhuyla ve mevcudiyetiyle varlığı son derece önemlidir. Varlığının tartışmaya açılması dahi bizce kabul edilemez.”