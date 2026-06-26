Bakan Ersoy'dan Kadir İnanır için taziye mesajı

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Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Selvi Boylum Al Yazmalım, Tatar Ramazan, Yılanların Öcü, Kara Gözlüm, Bitirim Kardeşler, Dila Hanım..." gibi Türk sinemasında iz bırakan yapımlarda hayat verdiği karakterlerle Kadir İnanır'ın unutulmaz bir isim olduğunu belirtti.

İnanır'ın kaybından duyduğu üzüntüyü dile getiren Ersoy, "Saymakla bitmeyecek, canlandırdığı karakterle unutulmayacak bir efsaneyi, Kadir İnanır'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Türk sinemasının usta isminin hafızalarda ve gönüllerde yaşamaya devam edeceğini belirten Ersoy, "Seni unutmayacağız. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." dedi.