Bakan Ersoy’dan Sivas Kongresi’nin 107. yıl dönümünde anlamlı mesaj

Bakan Ersoy, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

"107 yıl önce Sivas'ta, Milli Mücadele'nin bütün vatanı kapsayan ortak bir iradeye dönüşmesinde yeni bir safha açıldı. Anadolu ve Rumeli'deki milli cemiyetlerin tek çatı altında birleştiği Sivas Kongresi, Milli Mücadele'ye güçlü bir bütünlük ve ortak bir istikamet kazandırdı. Bu tarihi buluşmanın 107. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kongrenin bütün delegelerini ve Milli Mücadele'nin kahramanlarını saygı, rahmet ve minnetle yad ediyorum. Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü kutlu olsun."