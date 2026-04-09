Bakan Fidan: İki haftalık ateşkes yeterli olmayabilir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara’da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında bölgesel gelişmelere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

ABD ile İran arasında ilan edilen geçici ateşkese değinen Fidan, sürecin sahada kırılgan ilerlediğine dikkat çekti.

“İsrail oyun bozanlığını yaptı”

Fidan, “Biliyorsunuz, dün ateşkes ilan edildi. Daha görüşmelere geçmeden hemen ilk arıza ortaya çıktı. İsrail, beklediğimiz gibi oyun bozanlığını yaptı ve Lübnan’a o ana kadar gerçekleştirmediği çapta geniş kapsamlı bir hava harekatı icra etti. Çok fazla sayıda sivilin ölümüne sebep olan bir hava harekatıydı. Şimdi tabii İsrail’in bu provokasyonu eşliğinde devam edecek olan bu görüşmeler haliyle zor geçecek olan görüşmeler” dedi.

İsrail’in Gazze’deki saldırılarını Lübnan’a taşıdığını belirten Fidan, “Dünya kamuoyu İsrail’in muhtemel sabotaj hamlelerine karşı gerekli tepkiyi koyacak durumda olmalı. İsrail yayılmacılığı bitmeden bölgesel barış gelmez” ifadelerini kullandı.

“Müzakereler zor ve karmaşık başlıklardan oluşuyor”

Müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fidan, “Burada tartışılacak konular çok zor başlıklar. Bunların bir kısmı daha önce Amerika-İran arasındaki yapılan görüşmelerde çok sık tartışılmış konulardı. Burada özellikle nükleer konularda bir anlayış birliğine varılmıştı. Ama şu anda orada bile birtakım git gellerin olduğunu görebiliyoruz. Özellikle zenginleştirme konusunda” diye konuştu.

Daha önceki görüşmelerde ağırlıklı olarak nükleer başlıkların ele alındığını hatırlatan Fidan, mevcut tabloda yeni risk alanlarının da gündeme geldiğini ifade etti.

Hürmüz Boğazı küresel ekonominin odağında

Fidan, “ABD ve İsrail’in saldırılarıyla Hürmüz Boğazı’nın durumu ve seyrüsefer emniyetinin geleceği gibi bazı hususlar da tartışılacak maddeler arasına girdi” diyerek enerji güvenliği boyutuna dikkat çekti.

Hürmüz Boğazı’nın yalnızca Körfez ülkeleri için değil küresel ekonomi açısından kritik bir geçiş noktası olduğunu vurgulayan Fidan, “Tüm dünya son bir aylık süreçte bunun negatif etkilerini hissetti” dedi.

“Taraflar yapıcı olmalı”

Müzakerelerin sabote edilmemesi gerektiğinin altını çizen Fidan, “Taraflar görüşmede yapıcı olmalı. İsrail’in sabotajlarına karşı aklıselimle hareket edilmeli” ifadelerini kullandı.

Savaşın sona erdirilmesi için müzakerelerin tek somut mekanizma olduğunu belirten Fidan, “Tartışılacak olan konular çok zor başlıklar. 2 hafta yeterli olmayabilir. Bu durumda taraflar mutabık kalırsa ateşkes uzatılabilir. Müzakereler devam edilebilir” diye konuştu.

Bölgesel uzlaşı çağrısı

Bölgesel güvenliğin sağlanması gerektiğine işaret eden Fidan, “Bölge ülkeleriyle İran’ın da açıkçası bu vesileyle bir uzlaşma zeminine gitmesi ve aralarında bulunan örtülü veya açık ne kadar problemli alan varsa çok açık ve şeffaf bir şekilde ortaya konması ve bunun da bir hale bağlanması gerekmekte” dedi.

Türkiye’nin bölge vizyonuna da değinen Fidan, “Türkiye olarak biz, son 1,5-2 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde oluşturduğumuz bölge vizyonu var. Bunu taraflara ifade etmekteyiz” ifadelerini kullandı.

Antalya Diplomasi Forumu mesajı

Fidan, 17-19 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu’na Cumhurbaşkanı Şara’nın iştirak edecek olmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, Şeybani ve heyetine teşekkür etti.