Bakan Fidan, Suudi Arabistan’da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Orta Doğu’daki son gelişmelerim ele alınacağı "Bölge Ülkeleri Bakanlar Toplantısı"na katılmak üzere Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a geldi.

Diplomatik kaynaklar toplantıya, Azerbaycan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Katar, Kuveyt, Pakistan, Suriye ve Ürdün’ün Dışişleri Bakanı seviyesinde katılmasının beklendiğini aktardı.

Bakan Fidan, toplantı öncesinde ve sonrasında ikili görüşmeler ve daha kısıtlı katılımlı toplantılar gerçekleştirmesi bekleniyor.

Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'da bölgesel son gelişmelerin ele alındığı toplantı marjında Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.