Resmi Gazete'de yayımlandı: Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz oldu

Karara göre uygulama 19 Mart gece yarısından itibaren başlayacak ve 22 Mart gece yarısına kadar devam edecek. Bayram tatili boyunca vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmayı amaçlayan uygulama kapsamında yoğun trafik beklenen güzergâhlarda ücretsiz geçiş sağlanacak.

Öte yandan bayram süresince bazı raylı sistem hatlarında da ücretsiz ulaşım imkânı sunulacak. İstanbul’da Marmaray, Sirkeci–Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro Hattı ile belediyelerin işlettiği toplu taşıma hizmetlerinden de vatandaşlar ücretsiz yararlanabilecek.