Bakan Güler C-130 kazasına ilişkin ilk bulguları açıkladı! Her şey 5 saniyede oldu...

Gürcistan'da 20 askerin şehit olduğu trajik uçak kazasına ilişkin ayrıntılı teknik inceleme ve adli soruşturma yoğun bir şekilde devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, kaza sonrası yaptığı önemli açıklamada, soruşturmanın seyrine dair ilk bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

"Kara kutunun incelenmesi iki ayı bulabilir"

Bakan Güler, kaza nedenini aydınlatacak en kritik parça olan kara kutu incelemesinin iki ayı bulabileceğini belirtti. Bu incelemelerin TUSAŞ tarafından yürütüldüğünü ifade eden Güler, "Ön bulgulara göre kesin olmamakla birlikte ilk kuyruk kopuyor. Daha sonra da üçe bölünüyor. Bunlar kara kutudan çıkacak. Kara kutu şuan TUSAŞ tarafından inceleniyor" açıklamasında bulundu.

Kuyruk kopması ve kontrol kaybı ihtimali

Bakan Güler'in verdiği bu bilgi, uçağın önce kuyruk kısmını kaybetmiş olabileceği yönündeki ilk işaretleri güçlendiriyor. Ayrıca olayın yalnızca 5 saniyede gerçekleştiği belirtiliyor. Havacılık uzmanlarına göre, uçağın dümen parçasının yer aldığı bu bölümün kopması, bir hava aracının tamamen kontrol edilemez hale gelmesi anlamına geliyor. Kuyruk kısmının yitirilmesiyle birlikte, uçağın dümen ve irtifa kontrolü imkansızlaşıyor, ağırlık merkezi öne kayarak uçağın burnunu kontrol edilemez bir duruma getiriyor.

Kazanın görgü tanığı video kayıtlarında da bu durum netlik kazanıyor. Görüntülerde, uçağın kuyruk kısmının ana gövdeden ayrılarak daha sonra yere düştüğü açıkça görülüyor. Kuyruğun enkazdan oldukça uzak bir noktaya çakılması, bu parçanın havada koptuktan sonra pilotların son ana kadar uçağı kontrol etmeye çalıştığı ancak başarılı olamadığı ihtimalini de düşündürüyor.

"C130 genel itibariyle güvenli bir uçak"

Kaza yapan C-130 tipi nakliye uçaklarının güvenilirliği hakkındaki sorulara da yanıt veren Bakan Güler, "C130’ları 1957’den beri kullanıyoruz. 1999’da bir kez motor yangını çıkmış sağ salim inmiş. Bu nedenle genel itibariyle güvenli bir uçak" dedi.

6 tonluk yük paletleri sebep olmuş olabilir mi?

Soruşturma ekibinin üzerinde durduğu bir diğer önemli konu ise uçağın kargosunda bulunan 6 tonluk yük paletleri. Azerbaycan'daki etkinliklere katılan savaş uçakları için götürülen ve geri getirilen bu malzemenin, uçağın arkasına yüklü olduğu biliniyor.

C-130'lar için teknik olarak 19 tona kadar yük taşıma kapasitesi düşünüldüğünde, 6 tonluk yükün aşırı ağırlık teşkil etmediği belirtiliyor. Ancak, yükün uçağın denge merkezinde sorun yaratıp yaratmadığı veya kontrolsüz hareketler sırasında kuyruk kısmına ek bir ağırlık bindirip bindirmediği de soruşturmanın kritik başlıkları arasında yer alıyor.