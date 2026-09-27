Bakan Gürlek açıkladı: 11, 15 ve 19 yıllık dosyalar yeniden açıldı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Aksaray, Gaziantep ve Manisa'da 11, 15 ve 19 yıldır çözülemeyen üç dosyada yürütülen soruşturmalara ilişkin yeni gelişmeleri duyurdu.

Yeniden incelenen deliller ve gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda toplam 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken 10'u gözaltına alındı.

Aksaray'da 19 yıllık dosyada 2 tutuklama

Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde 2007 yılında kaybolan Fadime Görgülü'ye ilişkin soruşturma yeniden ele alındı. Aile üyelerinin ifadelerindeki çelişkiler ve mevcut delillerin tekrar değerlendirilmesi üzerine soruşturma genişletildi.

Görgülü'nün yaşadığı evde kadavra arama köpeği ve yer altı görüntüleme cihazlarıyla arama yapıldı. Şüpheli Hava G.'nin ifadesinde verdiği bilgiler doğrultusunda kayıp kadına ait olduğu belirtilen üç bileziğe ulaşıldı.

Soruşturma kapsamında Hava G. ve İlhan G. tutuklandı. Görgülü'nün akıbetinin ve olayın tüm ayrıntılarının belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü açıklandı.

Gaziantep'te 15 yıllık cinayet dosyasında 10 gözaltı

Gaziantep'te 3 Ocak 2011'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mehmet Kaya'nın öldürülmesine ilişkin dosyada da yeni bulgular elde edildi.

Soruşturma kapsamında HTS kayıtları yeniden analiz edilirken tanık ifadeleri, baz istasyonu verileri ve teşhis tutanakları birlikte değerlendirildi. Yapılan incelemelerde bazı şüphelilerin olay günü Kaya'yı takip ettiği ve olay yerinin çevresinde gözetleme faaliyetinde bulunduğu tespit edildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda Gaziantep, Şanlıurfa ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Manisa'da araç parçası 11 yıllık dosyada yeni delil oldu

Manisa'da 6 Temmuz 2015'te yol üzerinde ölü bulunan 20 yaşındaki Meral Babacan'ın ölümüne ilişkin soruşturmada ise olay yerinden elde edilen bir araç parçası belirleyici oldu.

Dosyanın yeniden incelenmesi kapsamında olay canlandırıldı, MOBESE ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları zaman ve mesafe bakımından tekrar değerlendirildi.

Adli emanette saklanan araç parçasının belirli Volkswagen modellerinde kullanılan yan ayna çerçevesine ait olduğu belirlendi. Kamera kayıtlarıyla yapılan karşılaştırma sonucunda olay sırasında bölgede bulunan araç tespit edildi.

Aracın yan aynasının daha önce değiştirildiğinin öğrenilmesi üzerine, olay tarihinde aracın sahibi olan R.Ç. yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.

Gürlek: Hiçbir faili meçhul dosyanın peşini bırakmayacağız

Bakan Gürlek, yıllar önce işlenen suçlara ilişkin delillerin yeni yöntemler ve teknolojik imkânlarla yeniden incelenmesinin soruşturmalarda önemli sonuçlar verdiğini belirtti.

Çalışmalarda görev alan Cumhuriyet başsavcılıkları ile emniyet ve jandarma personeline teşekkür eden Gürlek, faili meçhul dosyaların yeniden ele alınmaya devam edeceğini vurguladı.