Bakan Gürlek açıkladı: Bilirkişi rapor süresi kısaldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bilirkişi sisteminde yapılan düzenlemelerle rapor hazırlama sürelerinde önemli bir kısalma sağlandığını açıkladı. Yeni uygulamalarla birlikte ortalama rapor süresinin 110 günden 29 güne indirildiği bildirildi.

Sistem iyileştirmeleri hayata geçirildi

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, Adalet Bakanlığı'nın bilirkişi sistemine yönelik kapsamlı iyileştirmeler gerçekleştirdiğini belirtti. Yapılan düzenlemelerin, yargı süreçlerinin daha hızlı ve etkin işlemesine katkı sağladığı ifade edildi.

"Ortalama rapor süresi 29 güne düştü"

Bakan Gürlek, uygulamaya alınan yeni sistemle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Rapor teslim kontrolü ve aylık bakılacak iş sayısı uygulamaları sayesinde, 110 gün olan ortalama rapor süresini 29 güne düşürdük. Aylık dosya sayısını, normal dosyalarda 30, seri dosyalarda 60 ile sınırlandırarak bilirkişilerin iş yükünü dengeledik. Bilirkişi rapor şablonları ve kontrol listeleri ile raporları daha sistematik, şeffaf ve denetlenebilir hale getirdik. Bilirkişi Görevlendirme Rehberi ve Performans Ölçme Formu'nu UYAP sistemine entegre ederek süreçleri daha etkin kıldık."