Bakan Gürlek açıkladı: Hukuk sınavlarında başvuru takvimi netleşti

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı/2 ile İdari Yargı Ön Sınavı'nın 27 Eylül 2026'da yapılacağını açıkladı.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda sınavlara ilişkin ilanın Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlandığını bildirdi.

Başvurular 11 Ağustos'ta başlayacak

Adaylar, her iki sınav için başvurularını 11-19 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapabilecek.

Belirlenen sürede başvurusunu tamamlayamayan adaylara 26 Ağustos'ta geç başvuru hakkı tanınacak.

Bakan Gürlek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda, yargı sistemimizin insan kaynağını güçlendirecek ve hukuk hizmetlerinin niteliğini daha da yükseltecek Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı/2 ile İdari Yargı Ön Sınavı, 27 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecektir. Başvurular, 11-19 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak, bu süre içerisinde başvurusunu gerçekleştiremeyen adaylara 26 Ağustos 2026 tarihinde geç başvuru imkanı sunulacaktır. Hukukun üstünlüğünü esas alan, güven veren ve nitelikli bir yargı sisteminin geleceğine katkı sağlayacak tüm adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum."