Bakan Gürlek duyurdu: 687 kişinin vatandaşlığı iptal edilecek

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Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, usulsüz şekilde Türk vatandaşlığı sağladığı öne sürülen suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

İddiaya göre, düşük bedelli gayrimenkuller sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli gösterildi, bu taşınmazlar üzerinden muvazaalı satış işlemleri yapılarak yabancı uyruklu kişilere Türk vatandaşlığı kazandırıldı.

687 kişiye usülsuz Türk vatandaşlığı

Soruşturmada, Türkiye'ye girmesi gereken yaklaşık 2,5 milyar liranın ülkeye getirilmediği, gerçeğe aykırı para hareketleri oluşturulduğu ve bu yöntemle 687 yabancı uyruklu kişinin Türk vatandaşlığı kazandığının belirlendiği aktarıldı.

Bu kapsamda 90 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonlarda 72 şüpheli yakalandı.

7 şirkete kayyum atandı, bir otele el konuldu

Operasyonda 7 şirkete kayyum atanırken, 1.045 gayrimenkule, Bodrum'daki bir otele, 15 araca, bir yata ve 10 banka hesabına el konuldu.

Gürlek, usulsüz yöntemle vatandaşlık kazandığı belirlenen kişilerin Türk vatandaşlıklarının iptaline yönelik çalışmaların da başlatıldığını bildirdi.

Açıklamasında operasyonu yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile emniyet birimlerini tebrik eden Gürlek, "Devletimizi zarara uğratan, vatandaşlık hukukunu istismar eden ve haksız kazanç sağlayan yapılara karşı hukukun bütün imkanları kararlılıkla kullanılacaktır." ifadelerini kullandı.