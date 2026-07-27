Bakan Gürlek duyurdu! AHBAP soruşturmasında 13 yeni gözaltı

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Bakan Gürlek sosyal medya hesabından İstanbul, Erzurum ve Mersin’de yürütülen üç ayrı soruşturma kapsamında toplam 112 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu.

AHBAP soruşturmasında dördüncü dalga

Gürlek,“Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturmasının dördüncü dalga operasyonunda 13 şüphelinin gözaltına alındığını, soruşturma kapsamında konut ve konteyner alımları, taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çekler ile şüpheliler arasındaki mali ve ticari ilişkilerin ayrıntılı biçimde incelendiğini bildirdi.

Gülistan Doku dosyasında 15 ilde operasyon

Bakan Gürlek, Gülistan Doku soruşturması ise 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini, 19 kişi hakkında işlem başlatıldğını, toplam 21 adreste yapılan aramalarda 18 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yasa dışı bahiste 20 milyar liralık işlem hacmi

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik yürütülen iki ayrı soruşturmada 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini de belirten Adalet Bakanı, şüphelilere ait banka hesapları, kripto varlık hesapları ve ödeme kuruluşlarındaki para hareketlerinde yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi belirlendiğini duyurdu.

Gürlek, soruşturmaları yürüten başsavcılıklara, emniyet ve jandarma birimlerine teşekkür ederek bağışların amacı dışında kullanılması, faili meçhul olayların aydınlatılmasının engellenmesi ve yasa dışı bahis ağlarıyla mücadelenin sürdürüleceğini ifade etti.